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Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, günlerdir hakkında çıkan 'istifa' haberlerinin doğru olmadığı açıkladı.

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Abdurrahim Albayrak, İstifa edeceği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Albayrak, "Bu galibiyetle İstanbul'a huzurlu dönüyoruz. Her gün benimle ilgili 'istifa ediyor' haberleri yapılıyor, bunlar yalandır. Ben Galatasaray'ı yarı yolda bırakacak adam değilim." dedi.

Sözlerine devam eden Albayrak, "Galatasaraylıyım, hem de çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok rica ediyorum, Galatasaraylılar, Galatasaray'a zarar vermesinler. Şükür olsun Erzurum'da galibiyet aldık. Falcao'nun kırmızı kartı bence haksız bir karttı. Bütün takımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

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