Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB Erzurumspor'un konuğu oldu. 72. dakikada 10 kişi kalan sarı-kırmızılılar mücadeleyi Emre Kılınç ve Falcao'nun golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.

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Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı ve 3 maçlık galibiyet hasretini noktaladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 20. dakikada Emre Kılınç ve 64. dakikada Radamel Falcao'dan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 45. dakikada penaltıdan Novikovas attı. Galatasaray'da üstünlük golünü atan Radamel Falcao, karşılaşmanın 73. dakikasında 2. sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 3 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 10 yaparken, BB Erzurumspor ise sezonun 2. yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde Ankaragücü ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak.

Golden önce faul itirazı

Galatasaray, karşılaşmanın 20. dakikasında Emre Kılınç ile öne geçerken, Erzurumspor'da oyuncular golün öncesindeki pozisyonda Babel'in faul yaptığı gerekçesiyle itirazlarda bulundu.

Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu. Maçın hakemi Arda Kardeşler'e VAR odasından bir uyarı gelmedi ve gol geçerlilik kazandı.

Falcao kırmızı kartla oyun dışında

Galatasaray'ı öne geçiren Radamel Falcao, 73. dakikada Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyet uzun süre itirazlarda bulunurken, karar değişmedi.

Daha önce River Plate formasıyla Libertadores Kupası'nda iki kırmızı kartı olan Kolombiyalı yıldız, Avrupa kariyerinde ilk kırmızı kartını gördü.