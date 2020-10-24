Eser Yenenler koronavirüse yakalandı böyle duyurdu: Dikkat etmeme rağmen...
Geçtiğimiz günlerde ikinci bebek müjdesi veren Yenenler ailesini üzen haber koronavirüsten geldi. Eser Yenenler koronavirüse yakalandı, sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı.
Genç çift geçtiğimiz aylarda şehrin kalabalığından uzaklaşıp orman içinde bir eve yerleşmişti. Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler, çocukları Kuzey ile birlikte yangın tehlikesi geçirmişti.
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Eser Yenenler evdeki şömineyi yakmaya çalışırken bir anda evde yangın çıkmış bacadan dumanlar çıktığını gören aile, üç saat boyunca korku dolu anlar yaşamıştı.
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Ayrıca çift geçtiğimiz günlerde de sevenlerine ikinci bebek müjdesi vermiş cinsiyetini de erkek olarak açıklamışlardı.
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Sağlık durumu iyi: Aile bu kez koronavirüs şokuyla karşı karşıya kaldı. Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, Yenenler'in İstanbul'daki evinde olduğu öğrenildi.
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