Isparta'da öldürdüğü eski eşinin vücudunu tandırda yaktı! İfadesinde detayları anlattı
ISPARTA'da Emel G., eski eşini çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurdu ardından tandırda yaktı. Katil zanlısı kadın, ifadesinde detayları anlattı, eski kocasıyla boğuşma yaşadıklarını söyledi.
Olay, Senirkent ilçesinde gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. Gün ağarınca vahşi cinayet ortaya çıktı.
Oğulları ihbar etti: Emel G. daha sonra Ramazan Yılmaz’ın cesedini evin altındaki tandırda yaktı. Olay çiftin Antalya’da yaşayan büyük oğullarının ihbarı üzerine ortaya çıktı.
Tandırda yanmış halde bulundu: Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Ramazan Yılmaz’ın tandırda yanmış cesediyle karşılaştı.
Tutuklandı: Ramazan Yılmaz’ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayın ardından Emel G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emel G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.