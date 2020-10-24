Isparta'da öldürdüğü eski eşinin vücudunu tandırda yaktı! İfadesinde detayları anlattı

Olay, Senirkent ilçesinde gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana geldi. Emel G.(40) ile eski eşi Ramazan Yılmaz (45) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdü. Gün ağarınca vahşi cinayet ortaya çıktı.