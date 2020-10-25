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UFC dövüşçüsü Habib, son maçına çıktı dövüş hayatını sonlandırdı

UFC'nin yenilmez şampiyonu Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, dövüş hayatını sonlandırdı. Kafes maçında Justin Gaethje'yi mağlup eden Habib, 'Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm' dedi. Sporcunun babası 57 yaşında koronavirüsten ölmüştü.

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Dağıstanlı şampiyon Habib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. Son karşılaşmasını geçtiğimiz sene Eylül'de Dustin Poirier ile yapan ve kemerini korumayı başaran yenilmez şampiyon Habib, kemerini korumak için 1 yıl sonra kafese girdi.

Gaethje ise, 10 Mayıs 2020’de efsanevi bir maç sonunda Tony Ferguson'u yenerek hafif sıklet geçici kemerini almış ve Habib ile karşılaşmaya hak kazanmıştı. Ajansspor'un aktardığı habere göre, hızlı başlayan mücadelede kazanan Habib Nurmagomedov oldu.

"Son maçım olacağına söz verdim"

Karşılaşmanın ardından Dağıstanlı dövüşçü, "Tanrı bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ederim. Tüm takımımı çok seviyorum. Bu benim son maçımdı. Babamsız buraya geldim. Babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. Anneme de son maçım olacağına söz verdim. Bu benim son maçım" diyerek emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Mağlup olan Gaethje ise, "Her kafese girdiğimde hayattaymış gibi hissediyorum. Rahatlamış durumdayım. Yapması gerekeni yaptı. Çok güçlü o. Babasını çok gururlandırdığını düşünüyorum" diye konuştu.

Nurmagomedov şu anda UFC'nin en iyi dövüşçüler sıralamasında ikinci sırada yer alıyor.

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