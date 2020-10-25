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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Oruç Reis Gemisi için yeni NAVTEX!

Son dakika bilgisine göre Türkiye, Oruç Reis gemisi için 25 Ekim'den 4 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX yayınladı.

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Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yeni bir Navtex yayınlandı. Belirtilene göre; Doğu Akdeniz'in Kuzey-Güney taraması için yayınlanan Navtex 4 Kasım'a kadar sürecek.

Navtex nedir?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor

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