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Fransa'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 45 bin 422 oldu

İhlas Haber Ajansı

Fransa, koronavirüsle ön cephede mücadelesini sürdürüyor. Ülkede son 24 saatte 45 bin 422 yeni vaka tespit edildi. Ürkütücü rakam salgının başından bu yana yeni rekor oldu.

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Avrupa’da korona virüs salgını her geçen gün etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 45 bin 422 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 86 bin 497’ye ulaştığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 138 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 34 bin 645’e yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 772’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 713 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, salgının ikinci dalgasına karşı sağlık bütçesini 2,4 milyar Euro’ya yükselttiğini ifade etti.

Hastalar reddediliyor

Fransa’da birçok hastanede Covid-19 hastalarının artması nedeni ile hastaları reddetmeye başladığı belirtildi.

Durum dün nasıldı?: Öte yandan Fransa’da dün tespit edilen 42 bin 32 vaka ile toplam vaka sayısı 1 milyonu aşmıştı. Fransa, toplam vaka sayısında Avrupa’da 2’inci, dünyada ise 6’ıncı ülke konumunda bulunuyor.

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