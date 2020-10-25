BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de 2 kişi daha sahte içki nedeniyle öldü! İzmir'de ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi

 İZMİR'de sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Abone ol

İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Can Yılmaz (37) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali V. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Can Yılmaz ve Ali V., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölen kişilerin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Can Yılmaz ve Ali V.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Sahte içki nedeniyle öldükleri ileri sürülen 2 kişi ile kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

9 Ekim'den bu yana 75 kişi öldü

9 Ekim’den bugüne Türkiye’nin çeşitli kentlerinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 76’ya yükseldi. İşte Türkiye'de il il sahte içkiden ölenlerin sayısı...

– İzmir: 32
– İstanbul: 10
– Aydın: 8
– Kırıkkale: 7
– Mersin: 7
– Kırklareli: 4
– Muğla: 3
– Zonguldak: 2
– Tekirdağ: 2
– Trabzon: 1

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de koronavirüs tedbirleri unutuldu! Kordon'a çöp yığınlarını bırakıp gittiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ekim 2020)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı özet ve golleri
Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasına tepki gösterdi
AK Parti'de, İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı
ABD'nin o açıklaması sonrası Türkiye'den S-400 resti!
Erdoğan'ın sözleri sonrası Fransa, büyükelçisini Paris'e çağırdı
ÖNCEKİ HABERLER
UFC dövüşçüsü Habib, son maçına çıktı dövüş hayatını sonlandırdı
Fransa'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 45 bin 422 oldu
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Oruç Reis Gemisi için yeni NAVTEX!
İngiltere'de aşı karşıtı grubun protestosunda ortalık karıştı! 'Hükumet yalan söylüyor'
Abdurrahim Albayrak'tan 'istifa' açıklaması
e nabız grip aşısı olacakların listesi sorgulama
Yorumlar 2 yorum