Afganistan'da IŞİD eğitim merkezine intihar saldırısı yaptı! Çoğu öğrenci 18 ölü 57 yaralı

AFGANİSTAN IŞİD'in intihar saldırısıyla kalbinden vuruldu. Başkent Kabil'deki Kevser Danış Eğitim Merkezine düzenlenen intihar saldırısında çoğu öğrenci 18 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim Merkezine düzenlenen intihar saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti.İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim Merkezine intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Aryen, saldırıda çoğu öğrenci 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını belirtti. Öte yandan daha önce eylemin bombalı saldırı olduğu açıklanmıştı. Taliban saldırının kendileri tarafından yapılmadığını açıkladı. Reuters, saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu.