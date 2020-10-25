İYİ Parti'de kritik hafta! Akşener, 'Ümit Özdağ' kararını verecek

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ‘FETÖ’cü imasında bulunmasıyla ortalık karıştı. Genel Başkanı Meral Akşener’in, Ümit Özdağ hakkında bu hafta karar vermesi bekleniyor.

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Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu’nun haberine göre, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, “Gündemimiz şu an partimizin kuruluşu. Ümit Özdağ ve beyanları gayriciddi bulunduğundan olağanüstü bir toplantı söz konusu değil." açıklaması yaptı.

Yargıya intikal etti

Poyraz, "İl ve ilçe başkanlarımızın ciddi hassasiyetleri ve başvuruları var. Genel merkezimize ulaşan başvuruları yarın (pazartesi) büyük ihtimalle üst yazıyla Genel Başkanlık makamına arz edeceğim. Talihsiz açıklamalar, parti içi meseleler yargıya intikal etti.” diye konuştu.

"Hep birlikte göreceğiz"

Ümit Özdağ “Hep birlikte göreceğiz” açıklamasını yaptı. İzmir’deki üçüncü yıl kutlamalarına katılıp katılmayacağı sorusuna Özdağ, “Yorum yok” yanıtını verdi.