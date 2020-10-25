BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  SAĞLIK

İstanbul'da durum vahim! Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için 6 kritik uyarı

İSTANBUL'da koronavirüs vakaları tekrar zirve yaparken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den İstanbullulara 6 maddelik öneri geldi. ‘İstanbul ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı’ diyen Prof. Dr. Özlü'nün 6 maddelik uyarıları dikkat çekici...

Abone ol

Sağlık Bakanlığı raporuna göre, İstanbul'da yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı. B Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından İstanbul ve birçok ilde bulaş zincirinin çok arttığı hatırlatması yapıp “Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız” dedi.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Prof. Dr. Özlü, şunları belirtti:

- İstanbul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur.

İşte o 6 maddelik öneriler...

1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma.
2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru.
3) Sosyal alanlarda maskeni tak.
4) Elini temiz tut.
5) Kalabalıklardan ve kapalı alanlardan uzak dur.
6) Hane halkı dışındakilerle birlikte yeme, içme.

- Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; “yurttaşlık görevi”dir.

İstanbul'da bir haftada 3 bin 576 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı’nın 12/10/2020 – 18/10/2020 haftasına ait COVID-19 durum raporuna göre İstanbul’da toplam korona hastası sayısı 135 bin 268. Kentte yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı. Bakanlığın 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasına ait raporda ise İstanbul’daki toplam hasta sayısının 131 bin 692, yedi gündeki yeni hasta sayısının 2 bin 847 olduğu duyurulmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Tüm hastanelere pandemi bölümü açılacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki mi satılıyor! İçki içen 4 kızı görünce şaşırmıştı
İzmir'de 2 kişi daha sahte içki nedeniyle öldü! İzmir'de ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (24 Ekim 2020)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Galatasaray maçı özet ve golleri
Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasına tepki gösterdi
AK Parti'de, İstanbul'da 22 ilçe başkanı görevden alındı
ÖNCEKİ HABERLER
Vakalar patladı! Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı başladı
Ankara'da firari suç örgütü yöneticisi yakalandı! Uyuşturucunun yüzde 70'ini yönetiyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in özel kalemi ve danışmanı Kovid-19'a yakalandı
Suudi Arabistan ile İsrail normalleşiyor! Suudileri ABD seçimleri sonrası Filistinlilere ihanet edecek
Kayseri'de kocası tarafından bıçaklanan kadın balkondan atlayarak kurtuldu
Bursa'da kan donduran cinayet! Kendisini vuran adamı arkadaşına öldürttü
Yorumlar