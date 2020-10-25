İstanbul'da durum vahim! Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için 6 kritik uyarı

İSTANBUL'da koronavirüs vakaları tekrar zirve yaparken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den İstanbullulara 6 maddelik öneri geldi. ‘İstanbul ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı’ diyen Prof. Dr. Özlü'nün 6 maddelik uyarıları dikkat çekici...

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Sağlık Bakanlığı raporuna göre, İstanbul'da yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı. B Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından İstanbul ve birçok ilde bulaş zincirinin çok arttığı hatırlatması yapıp “Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız” dedi.

Twitter hesabından paylaşımlar yapan Prof. Dr. Özlü, şunları belirtti:

- İstanbul'da ve birçok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur.

İstanbul’da ve bir çok ilimizde bulaş zinciri çok arttı. Çevremizdeki herhangi bir kişi virüsü saçıyor olabilir. Herkes çevresinde hastalığa yakalanmış kişileri bulabiliyor. Yakın tehdit altındayız. Çok daha dikkatli olmalıyız. Şu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi korur. — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) October 24, 2020

İşte o 6 maddelik öneriler...

1) Zorunlu olmadıkça evden çıkma, hane halkı dışında kimseyi eve alma.

2) Herkesle, her zaman, her koşulda mesafeni koru.

3) Sosyal alanlarda maskeni tak.

4) Elini temiz tut.

5) Kalabalıklardan ve kapalı alanlardan uzak dur.

6) Hane halkı dışındakilerle birlikte yeme, içme.

- Bu tedbirler bizi ve sevdiklerimizi hayatta tutar. Yasaklarla sosyal hayatı durdurmak zorunda kalmamızı engeller. Sağlık sistemimizin kaldıramayacağı bir yükle karşılaşmasını önler. Bunlar bireysel tercih değil; “yurttaşlık görevi”dir.

İstanbul'da bir haftada 3 bin 576 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı’nın 12/10/2020 – 18/10/2020 haftasına ait COVID-19 durum raporuna göre İstanbul’da toplam korona hastası sayısı 135 bin 268. Kentte yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı. Bakanlığın 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasına ait raporda ise İstanbul’daki toplam hasta sayısının 131 bin 692, yedi gündeki yeni hasta sayısının 2 bin 847 olduğu duyurulmuştu.