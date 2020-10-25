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HABER /  DÜNYA

Suudi Arabistan ile İsrail normalleşiyor! Suudileri ABD seçimleri sonrası Filistinlilere ihanet edecek

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığının duyurulacağı ileri sürüldü. 

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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceği iddia edildi.

Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği savunuldu.

Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile de ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını umduğu ancak Riyad yönetiminin bu adımı 3 Kasım'daki seçimden sonra atmasını beklediği kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını, ABD Başkanına "seçim hediyesi" olarak sunmayı istediği iddia edildi.

Habere ilişkin Cohen'in ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha bulunduğunu ve bunlardan birinin de Suudi Arabistan olduğunu söylemişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları  imzalamıştı.

Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında da Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

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