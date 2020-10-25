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Ankara'da firari suç örgütü yöneticisi yakalandı! Uyuşturucunun yüzde 70'ini yönetiyor

ANKARA'da düzenlenen operasyonda, 2018'de çökertilen ve o dönem kentteki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde bulundurduğu iddia edilen suç örgütünün yöneticisi Emre Z. gözaltına alındı.

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Başkent'te 2018 yılında uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen helikopter destekli "Kalkan" operasyonunda, aralarında örgüt lideri Muzaffer Arkaç'ın da yer aldığı 3'ü polis 111 kişi yakalanmıştı. 

Bu soruşturmanın yanı sıra çok sayıda suçtan aranan örgüt yöneticisi Emre Z'nin saklandığı adresi belirleyen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Özel Harekat polislerinin de katılımıyla söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, kendilerine direnen ve kaçmaya çalışan zanlıyı yakaladı.

Emre Z'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

2018'deki Kalkan operasyonunda yakalanan torbacı Ö.D. itirafçı olmuş, mahkemedeki ifadesinde, Afganistan üzerinden getirilen eroinin saf halde Van ve Hakkari'den kamyon ve tırlarla Ankara'ya sokulduğunu, katkı maddesiyle çoğaltılmasının ardından örgüt yöneticileri Ünal L, Rasim G, Tayfun G. ve Emre Z. tarafından torbacılara satıldığını söylemişti.

Suç örgütü, Ankara polisinin, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 200 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla tamamen çökertilmişti.

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