Türkiye'den Mısır Dışişleri Bakanı'nın sözlerine sert yanıt: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Mısır Dışişleri Bakanı’nın Suriye hakkında ‘Küçük Grup’ toplantısında ülkemizi hedef alan suçlamalarını reddediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

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Sözcü Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Samih El Şükri’nin 22 Ekim tarihli Suriye hakkında “Küçük Grup” toplantısına katılımına dair Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün bugün yaptığı açıklama hakkında soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Türkiye’yi hedef alan suçlamaları reddettiklerini belirtti.

"Ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibaret"

Aksoy, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Suriye’de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye’nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre’de siyasi sürece somut katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan hezeyanlardan ibarettir. Türkiye’nin Suriye’de üstlenmiş olduğu rol sadece kendi milli güvenliğinin değil, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının da teminatıdır ve olmaya devam edecektir. Suriye hakkında ‘Küçük Grup’ üyesi Mısır’a düşen, baskıcı rejimler ve darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil, halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmektir.

Mısır Dışişleri Bakanı ne demişti?

Mısır Dışişleri Bakanı Samih El Şükri, yaptığı konuşmada Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının bölgenin tamamına ciddi zarar verdiğini ileri sürmüştü. El Şükri, Suriye ile ilgili çalışma grubu dışişleri bakanı toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı sırf Suriye için değil tüm bölgeye yönelik bir tehdittir. Bu yüzden radikalizm ve yabancı teröristlerin taşınması hususu karşısında tolerans gösterilmemelidir.

El Şükri sözlerinin devamında Mısır'ın Suriye'de anayasayı hazırlama komitesine verdiği desteklere devam edeceğini ve Suriye'deki siyasi sürecin önemine vurgu yapmıştı.