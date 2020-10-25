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El Kaide’nin 2 numaralı komutanı el-Masri, Afganistan’da öldürüldü

AFGANİSTAN Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS), El Kaide’nin üst düzey liderlerinden Abu Muhsin el-Masri'nin öldürüldüğünü açıkladı.

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Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu'nun “En Çok Aranan Teröristler” listesinde yer alan El Kaide’nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu.

NDS, El Kaide'nin 2. komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

El-Masri, ABD’de El Kaide'ye maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

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