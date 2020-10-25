Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor hayatı

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yayınlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Dilek İmamoğlu ile evli olan Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim, Semih ve Beren İmamoğlu kimdir?

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Haberin duyurulmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun ailesi de arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, Ekrem İmamoğlu eşi kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç çocuğu var?

1970 yılında Akçabat'a bağlı Cevizli köyünde dünyaya gelen Ekrem İmamoğlu, inşaat işine giren bir aileden geliyor. Ekrem İmamoğlu'nun ailesi Cevizli köyünde geçim için tütün yetiştiriyordu. 60 metrekarelik alt katı ahır olan ve ineklerin bulunduğu bir evde büyüyen Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 9 yaş küçük bir kız kardeşi var.

Eğitimi : Ekrem İmamoğlu Trabzon Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İnsan kaynakları ve yönetimi bilim dalında yüksek lisans eğitimi alan Ekrem İmamoğlu, 1992’de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı.

Belediye Başkanlığı : Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan Ekrem İmamoğlu Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. 2014 yerel seçimlerinde CHP’nin AK Parti’den aldığı tek belediye olan Beylikdüzü’nde 3 yılda ilçenin sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üye.

Eşi Dilek İmamoğlu kimdir: Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu. 2'si erkek 1'i kız 3 çocukları var. Ekrem İmamoğlu'nun eşini Beylikdüzü halkı çok yakından tanıyor. Çünkü o da eşi gibi sosyal yardımlar konusunda çok aktif bir isim...

Siyasi kariyeri

Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip oldu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'a karşı yarışan Ekrem İmamoğlu, aldığı yüzde 48.79 oyla başkan seçildi.

Mehmet Selim İmamoğlu kimdir: Selim'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Ayrıca basketbolla ilgileniyor. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden de dereceyle mezun olmuş.

3 çocuğu olan Ekrem İmamoğlu'nun ortanca oğlu Semih İmamoğlu ise 9 . sınıfa gidiyor. Evin en küçük ve tek kız çocuğu ise Beren İmamoğlu henüz 3. sınıfa gidiyor.