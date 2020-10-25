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'Mustafa Sarıgül'ün partisi büyük olasılıkla Cumhur İttifakı saflarında olacak' Gürsel Tekin açıkladı

CHP içinde Muharrem İnce'nin partileşme çalışmaları sürerken, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül bombası patlamıştı. Sarıgül'ün kuracağı yeni parti ile ilgili CHP'li Gürsel Tekin'den bomba iddia geldi: 'Sarıgül'ün partisi büyük olasılıkla Cumhur İttifakı saflarında olacak...'

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Mustafa Sarıgül’ün kuracağı partinin büyük bir olasılıkla AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı safında yer alacağını söyledi. CHP'li Tekin'in iddiasına göre Sarıgül'ün atadığı bazı isimler iktidara yakınlığıyla biliniyor. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk, bugünkü köşesinde Gürsel Tekin ile yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı.

- Mustafa Sarıgül'ün CHP'den ayrılıp yeni bir siyasi parti kuracağı belirtiliyor. Türkiye'nin CHP'ye ihtiyaç duyduğu bir dönemde mutlaka CHP içinde birtakım sorunlar ortaya çıkıyor. 37 yıldır CHP'nin içinde yer alan, İstanbul İl Başkanlığı, CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan, halen İstanbul Milletvekili olan, sokağın nabzını en tutan isimlerden Gürsel Tekin'in bu konuda söyleyecekleri ve önemli iddiaları var. Gürsel Bey'i dinliyorum:

Sarıgül'ün kapısına gidip miting yapanlar benden özür dilesin

- Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyormuş. Yolu açık olsun. Ben 2013 yılında  ‘CHP'nin, yakıtı bitenlerin yakıt ikmali yaptığı yer olmadığını' söylediğimde dönemin genel başkan yardımcıları, şimdi ki genel başkan yardımcılarının bazıları beni suçladı. Önce Sayın Sarıgül'ün kapısına giderek, sonra CHP Genel merkezi önünde Sarıgül'e özel miting yapanların, CHP tabanına özür borçları olduğunu hatırlatmak istiyorum.

Sarıgül 'Cumhur İttifakı' saflarında olacak

Neredeyse partimizde CHP'li olmak suç haline geldi. Benim o zaman Sayın Sarıgül'le bir husumetim mi vardı? Hayır. Şimdi Sayın Sarıgül parti kuruyor. Büyük bir olasılıkla Sarıgül'ün partisi Cumhur İttifakı saflarında olacak. Şişli Belediyesi önünde halay çekenler, genel merkezin önünde davul çalanlar şimdi ne diyecekler merak ediyorum.

Özal'ın Anavatan Partisi yeniden canlandırılıyor

- Sarıgül'ün son üç aydır parti kurma hazırlıkları yaptığını, 81 il başkanını belirlediğini kaydeden Gürsel Tekin, atanan bazı isimlerin de iktidara yakın olduklarına dikkat çekti. Rahmetli Turgut Özal'ın kurduğu Anavatan Partisi de yeniden canlandırılıyor. Bakalım onun yeri neresi olacak?

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