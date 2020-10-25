İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Tüm hastanelere pandemi bölümü açılacak

İstanbul'da bir haftada 3 bin 576 yeni hasta

Sağlık Bakanlığı’nın 12/10/2020 – 18/10/2020 haftasına ait COVID-19 durum raporuna göre İstanbul’da toplam korona hastası sayısı 135 bin 268. Kentte yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı. Bakanlığın 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasına ait raporda ise İstanbul’daki toplam hasta sayısının 131 bin 692, yedi gündeki yeni hasta sayısının 2 bin 847 olduğu duyurulmuştu.