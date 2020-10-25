İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Tüm hastanelere pandemi bölümü açılacak
İSTANBUL'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün akşam tüm hastalaneleri pandemi hastanesi yapma planını hazırladı. İstanbul için bu hafta içerisinde sokağa çıkma yasağı gelebileceği belirtiliyor.
İstanbul'da koronavirüs salgını giderek büyüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'a üs kurdu. Gelecek günlerin daha da kötü olması beklenirken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün, dün akşam tüm hastaneleri pandemi hastanesi ilan etmek üzere planlama yaptığı iddia edildi. Hastanelerdeki yataklarda koronavirüs hastaları için ayrılması gereken sayılar da belirlendi. İstanbul'da hafta içerisinde sokağa çıkma yasağının gelebileceği belirtiliyor. Son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek...
Türkiye'deki koronalıların yüzde 40'ı İstanbul'da
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta içinde “İstanbul’da vak'a sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı" açıklamasını yaparak herkesi uyarmıştı. Koca, uyarmakla da yenmemiş Bilim Kurulu toplantısını İstanbul'a alarak, 5 gün İstanbul'da çalışacağını duyurmuştu.
İstanbul'da bir haftada 3 bin 576 yeni hasta
Sağlık Bakanlığı’nın 12/10/2020 – 18/10/2020 haftasına ait COVID-19 durum raporuna göre İstanbul’da toplam korona hastası sayısı 135 bin 268. Kentte yedi günde 3 bin 576 yeni hasta tespit edilirken önceki haftaya göre değişimin yüzde 25,6 olduğu aktarıldı. Bakanlığın 5 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasına ait raporda ise İstanbul’daki toplam hasta sayısının 131 bin 692, yedi gündeki yeni hasta sayısının 2 bin 847 olduğu duyurulmuştu.
Covid-19'un zirveye tırmanması ve bunun ağırlıklı olarak İstanbul’da yayılması üzerine İstanbul İl sağlık Müdürlüğü virüse karşı yeni bir plan hazırladı. Bu kapsamda dün akşam saatlerinde tüm hastanelerde pandemi hastanesi olacakmış gibi planlama yapıldığı ortaya çıktı. İşte Sözcü yazarı Saygı ÖztürK'ün köşesine taşıdığı o iddia ve hastane listesi...