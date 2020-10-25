e nabız grip aşısı olacakların listesi sorgulama

Bakanlığın yaptığı açıklama ile yüksek risk grubunda bulunan ve grip aşısı yaptıracak kimseler e-Nabız üzerinden sorgulama yapabiliyor. Peki e nabız nedir, nasıl girilir e nabız uygulamasında nelere bakılır?

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan e-Nabız uygulaması ile kişisel sağlık bilgileri, vatandaşlar ve doktorlar tarafından tek bir sayfada görülebiliyor. Bakanlığın açıklamasına göre grip aşısı yaptırmaya uygun olan vatandaşlar e nabız üzerinden sorgulama yapacak. Peki e nabız grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır?

e-Nabız sistemi üzerinde grip aşısı yaptırmaya uygun olanlar, aşıyı 72.64 lira karşılığında eczanelerden temin edebilecek ve aşı aile hekimleri tarafından yapılacak.

E NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

e nabız nasıl girilir: E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Kimler grip aşısı yaptırabilecek: E-Devlet girişine T.C. kimlik numaranızı ve e devlet şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen sayfada Giriş yapacağınız uygulama ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. Sayfanın en altında yer alan “Uygulamaya Git” butonuna tıklayın.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Paylaşım seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise “Erişim Bilgileri”dir.

Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Tahlilerim, Hastalıklarım gibi bölümlerden hastalıkları ve test sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

e nabız şifresi nasıl değişir:

e-Nabız’ a giriş yaptığınızda, Anasayfada Sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” veya "PROFİLİ TAMAMLA" butonuna tıkladığınızda gelen ekrandan şifre değişikliği yapılabilir.