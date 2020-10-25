BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a sert tepki

Hollanda'da aşırı sağcı lider Geert Wilders, skandallarına bir yenisini ekledi. İslam karşıtlığını her seferde dile getirerek,  Türkiye'yi hedef alan Wilders, Başkan Erdoğan'ın resmedildiği alçak bir karikatürü paylaştı. Wilders'a AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok sert tepki gösterdi.

Abone ol

 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür." ifadelerini kullandı. 

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Wilders'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi. 

Paylaşımında "#TerroristGeertWilders" etiketini kullanan Çelik, "Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır." ifadelerine yer verdi.

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür.

#GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye'de, Libya'da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa'da Hitler'in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir." 

SON DAKİKA HABERLERİ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar: Müşteriyle samimi olan tazminatsız kovulacak
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanı ile görüştü! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye’ye gelecek
İstanbul’da hava muhalefeti vapur seferlerine sis engeli
Tehlike saçıyor! Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi
'Mustafa Sarıgül'ün partisi büyük olasılıkla Cumhur İttifakı saflarında olacak' Gürsel Tekin açıkladı
İYİ Parti’de kritik hafta! İYİ Parti 3. yaşını krizin içinde kutluyor Akşener'in kararı merak ediliyor
ÖNCEKİ HABERLER
e nabız grip aşısı olacakların listesi sorgulama
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor hayatı
El Kaide’nin 2 numaralı komutanı el-Masri, Afganistan’da öldürüldü
"Dua eder dua beklerim" Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel koronavirüs'e yakalandı
Türkiye'den Mısır Dışişleri Bakanı'nın sözlerine sert yanıt: Reddediyoruz
Tarık Solak kaç yaşında aslen nereli Tarık Solak bilinmeyen hayatı
Yorumlar 2 yorum