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Bakan Çavuşoğlu'ndan Wilders'a sert tepki: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir" sözleriyle sert tepki gösterdi.

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Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

"Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacıları..."

Çavuşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

Gerçekleri yüzlerine söyleyince Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi. İslam ve yabancı düşmanlığından prim yapmaya çalışıyor. Avrupa’nın faşist zihniyetli şımarık politikacılarına artık 'dur' demenin zamanı gelmiştir.

Ne olmuştu?

Irkçı paylaşımlarıyla tepki toplayan Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders skandal bir paylaşıma daha imza attı. Daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklayan Wilders, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "terörist" notunu düştü.

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