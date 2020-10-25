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Aliyev: Karabağ'da Ermenistan işgal bölgelerinden çekilirse ateşkes anlaşmasına hazırız

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmalar sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ateşkes şartlarını açıkladı. "Ateşkese hazırız" diyen Aliyev, şart olarak Ermenistan'ın "işgal hâlindeki bölgeden çekilmesi gerektiğini" belirtti.

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Fox News'a konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes görüşmelerine hazırız" dedi.  Aliyev, ateşkesin gerçekleşmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesi gerektiğini ekledi.

Aliyev, çatışmalarda sivillerin öldürüldüğü iddialarına şöyle yanıt verdi:

"İntikamı yalnızca savaş alanında alacağımızı söyledik. Sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef almadık" 

Dağlık Karabağ'da barışçıl bir çözümün mümkün olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Aliyev, "Ben kesinlikle eminim ancak karşı tarafa bağlı" dedi. 

Dağlık Karabağ'da dört haftadır süren çatışmalarda iki kere ateşkes kararı alınmış, hepsi ihlal edilmişti. 

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