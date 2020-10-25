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Samsun'dan gelen haber üzdü! Sokakta bayılan 14 yaşındaki Harun hastanede öldü

SAMSUN'da evine giderken sokak ortasında bayılan ve ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Harun hayatını kaybetti.

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 SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, sanayi sitesinde çıraklık yapan Harun Mete Şahin (14), iş çıkışı eve giderken, sokak ortasında bayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin hastaneye kaldırdığı Şahin, hayatını kaybetti.

İlçedeki sanayi sitesinde, çıraklık yaptığı iş yerinden çıkarak, evine gitmek isteyen Harun Mete Şahin, dün akşam, Yeni Mahalle 204'üncü Sokak'ta bilinmeyen nedenle bayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, küçük çocuğu ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Harun Mete Şahin'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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