Bingöl'de deprem oldu! 4 şiddetindeki depremi çevre iller de hissetti

BİNGÖL'de 4 şiddetinde deprem oldu. Depremin merkez üssü! Deprem çevre illerden de hissedildi...Abone ol
Bingöl'de deprem oldu. AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.37'de Bingöl'de 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin,7,10 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 25, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Merkez (Bingöl)
Tarih-Saat : 25.10.2020, 12:37:28 TSİ
Enlem : 38.9660 N
Boylam : 40.4440 E
Derinlik : 7.10 km
Detay : https://t.co/9BpGVdggDn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Yerin 7.10 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 25, 2020
SANCAKLI-(BINGOL) https://t.co/G7fkneUl4M
25.10.2020, 12:37:28 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 1.6 km#Kandilli