BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  YEREL

Esenyurt'ta taksici cinayeti! 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL Esenyurt'ta taksi şoförü Taner Aras'ın öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. İki zanlının toplam 28 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Abone ol

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adile Naşit Bulvarı üzerinde iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle çıkan tartışmada Taner Aras'ın öldürülmesi olayına ilişkin firari şüphelilerden Rahmi K. (31) ve Emrah K'yi (27) 21 Ekim'de Başakşehir'de yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Rahmi K. ve Emrah K'nin ondörder ayrı suçtan emniyette suç kayıtlarının olduğu, Aras'ın öldürülmesi olayında silah kullanan kişiler oldukları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

- Olay

Esenyurt'ta 18 Ağustos'ta iki taksi durağı arasında yolcu alma-verme nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taksi şoförü Taner Aras silahla vurularak hayatını kaybetmişti.

Polis olaya ilişkin 14 şüpheliyi gözaltına almıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kasım ayına işaret edildi! İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ'da risk yüksek
Aliyev: Karabağ'da Ermenistan işgal bölgelerinden çekilirse ateşkes anlaşmasına hazırız
KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan siyaset kulislerini hareketlendiren açıklama: Erken seçim olabilir
Bakan Çavuşoğlu'ndan Wilders'a sert tepki: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Nasıl başladı- nasıl bitti' paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1395 personelle denetim yapıldı 342 bin 103 TL ceza kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da "değnekçi" operasyonu! Taksim'de zorla para alıyorlardı
48 gündür yoğun bakımda! Muhittin Böcek'in son durumu açıklandı
CHP'de korona depremi! Ekrem İmamoğlu'nun ardından Yüksel Özkan'da virüse yakalandı
Mustafa Üstündağ evli mi eşinden boşandı mı?
Samsun'dan gelen haber üzdü! Sokakta bayılan 14 yaşındaki Harun hastanede öldü
Eser Yenenler'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Yorumlar