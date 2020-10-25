CHP'de korona depremi! Ekrem İmamoğlu'nun ardından Yüksel Özkan'da virüse yakalandı

CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu belirterek, "Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum" dedi.

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CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, dün yaptırdığı Covid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten CHP'li Özkan, "Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi pozitif çıktı. İyiyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle" dedi.







Bu hafta CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin koronavirüse yakalanmıştı.