Manisa'yı tedirgin eden görüntüler! Fay hattında 3 metrelik dev yarıklar oluştu

Yağışın kısa sürmesiyle facianın eşiğinden döndüklerini aktaran Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "18 Ekim'de yağan aşırı yağmur ve doludan dolayı fay hattımız tamamen açıldı. 3 metre derinliğinde yarık oluştu. Bu yarık 7 kilometre, aşağıya doğru devam ediyor. Yağmur Allah'tan kısa sürdü. 10 saat falan sürseydi, Sarıgöl ovası 100 metre boyunca açılacaktı. Fay kırıla da bilirdi. Belki bu fay hattına binlerce litre su gitti. İçerisine girdim ve metre ile ölçtüm. 3 metrelik derinlik var" diye konuştu.