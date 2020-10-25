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Kayseri'de yürek yakan olay! Oğlunu ezdi 25 metre sürükledi

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de otomobilinin arkasında duran çocuğunu fark etmeyen baba, oğlunu 25 metre sürükledi. Meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Söbetaş Çıkmazında meydana gelen kazada, 38 AAB 460 plakalı otomobili ile geri geri evden çıkan İlhan B., otomobilin arkasında olan 8 yaşlarındaki oğlu Can B.’yi fark etmedi. Geri geri gitmeye devam eden sürücü yaklaşık 25 metre sonra oğlunun otomobil arkasında sürüklendiğini fark ederek durdu.

Meydana gelen kazada Can B. Ağır yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekipleri Can B.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Can B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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