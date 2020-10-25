İzmirli kadın 5 kiloyla başladı 60 ton üretiyor! Paraya para demiyor

9 senedir bu işi yaptığı belirten Ocaklıoğlu ""Ben üretime 2011 yılında evimde başladım. Evde yemeklik olarak başlamıştım. Eş dost tadınca çok beğendiler. Ben de öyle olunca devam etme kararı aldım. 9 senedir hem yetiştiriyoruz hem alım yapıyoruz. Sonra kurutma aşaması için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Memnun kalındığı için Türkiye’nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz” diye konuştu.