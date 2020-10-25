İzmirli kadın 5 kiloyla başladı 60 ton üretiyor! Paraya para demiyor
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Ayşe Ocaklıoğu örnek bir girişimcilik öyküsüne imza attı. Ocaklıoğlu 5 kilo ile başladığı üretimi 60 tona çıkardı.
Evinde başladığı üretimi geliştirerek mahalle içerisinde sera oluşturan, soğuk hava deposu kuran ve Trabzon hurmalarının kurutmaya hazırlama işlemi için kadınlara iş olanağı sunan Ayşe Ocaklıoğlu, 9 yıl önce 5 kilo ile başladığı üretimi 60 tona çıkarmanın heyecanını yaşıyor.
Bir zamanlar 50 kuruşa alıcı bulmayan Trabzon hurmasını kurutmaya başladıktan sonra ürünün daha da değer kazanmaya başladığını belirten Ocaklıoğlu, her geçen yıl artan üretimle birlikte soğuk hava deposu kurduğunu ifade etti.
Bir zamanlar hurmaların çöpe gittiğini belirten Ocaklıoğlu "Trabzon hurması bölgemiz için önemli bir alternatif ürün haline geldi. Ben bu işe başlamadan önce meyveler 50 kuruşa bile alınmıyordu. Adeta çöpe gidiyordu. Ben 300-500 kilo alırken, başka arkadaşlarımız da kurutmaya başlayınca çoğaldı. Ege’de fazla bilinmiyordu, şu anda maşallah yayıldı." dedi
9 senedir bu işi yaptığı belirten Ocaklıoğlu ""Ben üretime 2011 yılında evimde başladım. Evde yemeklik olarak başlamıştım. Eş dost tadınca çok beğendiler. Ben de öyle olunca devam etme kararı aldım. 9 senedir hem yetiştiriyoruz hem alım yapıyoruz. Sonra kurutma aşaması için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Memnun kalındığı için Türkiye’nin dört bir yanına ve ihracata ürün veriyoruz” diye konuştu.