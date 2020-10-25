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Durumu ciddi! Muhittin Böcek 58’inci yaşına yoğun bakımda girdi

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyor. Vücudunda enfeksiyon bulgularının devam ettiği bildirilen Başkan Böcek, 58 yaşına yoğun bakımda girdi.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu

. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'e, solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Son dönemde sağlığında olumlu gelişmelerin yaşandığı Muhittin Böcek’in enfeksiyon bulgularının olduğu öğrenildi.

Doğum günü mesajları yayımlandı

17 Ağustos tarihinden itibaren hastanede tedavi gören Muhitin Böcek, bugün 58 yaşına bastı. Halen Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören Başkan Böcek için birçok kişi sosyal medya hesabından doğum günü kutlama mesajları yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Bulguları  genel olarak stabil olmakla birlikte durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi. Son yapılan açıklamada Başkan Böcek'in, vucudunda enfeksiyon bulgularının devam ettiği de belirtilmişti. 

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