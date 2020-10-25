İstanbul'da ceset şoku! Köprü altında bulundu

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da sokakta yaşadığı öğrenilen Kenan Karaman isimli kişinin köprü altında cesedi bulundu.

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Gaziosmanpaşa'daki bir alt geçitte erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çukurçeşme Caddesi Şehit Mustafa Yeşil Alt Geçidi'nde kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi gören temizlik görevlisi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Kenan Karaman isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Öte yandan hayatını kaybeden kişinin sokakta yaşadığı iddia edildi.