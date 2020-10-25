Tunceli'de vakalar patlayınca valilik köyde karantina ilan etti

TUNCELİ'de bir köy, dışardan ziyarete giden kişilerin Covid-19 bulaştırması sonucu 14 gün süreyle karantinaya alındı.

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Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.



Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Vali Mehmet Ali Özkan, “Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Bana bir şey olmaz demeyelim, maalesef oluyor” dedi.