Coşkun Sabah isyan etti: İspat edene 8 milyon vereceğim
68 yaşındaki ünlü sanatçı Coşkun Sabah hakkında çıkanlara isyan edip meydan okudu.
Coşkun Sabah geçen nisanda Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ programında “Pandemi nedeniyle konserlerimiz iptal oldu. Ne zaman başlayacağı da belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var." demişti.
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Sabah, programda "Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Sıkıntıya düşebilirim. Biliyorsunuz ayrılık döneminde de yüklü bir tazminat ödedim” diyerek dert yanmıştı.
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Coşkun Sabah'ın açıklamaları sosyal medyada gündem olmuştu. Twitter'da birçok kullancıı Coşkun Sabah'ı eleştirmişti.
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Sabah, konuşmasının devamında "“5 milyonluk gayrimenkulüm var, bankada 450 bin liram kaldı. Ne demek istediğimi 60 milyon cirosu olanlar anlar. Parası olmayan ne demek istediğimi bilmez." diye konuşmuştu.
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