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Bolu'nun Kuzfındık köyünde yangın çıktı! Alevler evlere sıçradı

BOLU'nun merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle çevredeki evlere sıçradı. Bolu Valisi Ahmet Ümit bölgede herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.

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 Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Alınan bilgiye göre, köydeki bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.

Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.

Vali Ümit bölgeye gelerek incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını söyledi.

Alınan bilgiye göre bazı büyük ve küçükbaş hayvanın kayıp olduğunu aktaran Ümit, "Tesellimiz; can kaybımız yok. Şu anda yangın kontrol altına alınmak üzere. Genel olarak mücadelemiz iyi gidiyor. Gelen bilgiye göre, 12 ev yandı." diye konuştu.

Ümit, takviye ekiplerin de destek verdiği yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.

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