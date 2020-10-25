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Cumhurbaşkanlığı'ndan ırkçı siyasetçi Wilders'ın skandal paylaşımına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal "terörist" paylaşımına çok sert tepki gösterdi.

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"Sistematik zorbalık bir ifade özgürlüğü meselesi değildir." diyen Fahrettin Altun, "Avrupa, Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor" sözlerini kullandı.

Wilders skandal bir paylaşıma daha imza atmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmedildiği bir karikatürü paylaşıp "terörist" notunu düşmüştü. 

"Sistematik zorbalık"

Altun, paylaşımında şunları kaydetti: Avrupa, Müslümanlar için giderek daha tehlikeli bir yere dönüşüyor. Saldırgan karikatürler, ayrımcılık ve cami baskınları ile bezeli "sistematik zorbalık" bir ifade özgürlüğü meselesi değildir. Kendilerince Müslümanlara "sözde entegrasyon dersi" kılıfı altında gözdağı verirken, "Avrupa ekonomisinin çarklarını döndürebilirsiniz ama asla buraya ait olmayacaksınız.

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