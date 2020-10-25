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Demet Akalın ve Alişan'a korona şoku! Star TV'de virüs paniği

Medyada art arda koronavirüs vakası haberleri gelmeye devam ediyor. Doğuş Yayın Grubu'nda iki çalışanın testi daha pozitif çıktı.

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Doğuş Medya Grubu çatısı altında yayın yapan Star TV'den iki yeni koronavirüs vakası haberi daha ulaştı. Star TV'de reji kameramanı ve KJ operatörü olarak görev yapan 2 çalışanın Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kanal kaynakları, dış yapıma bağlı olarak yayınlanan "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programında çalışan ekipte ise birçok kişide koronavirüs vakası tespit edildiğini belirtiyor. Kanalda yeterli önlemlerin alınmadığını ifade eden çalışanlar ise tedirgin. Grupta daha önce de birçok pozitif vaka olduğu ancak yönetimin bu haberleri gizli tuttuğu öne sürülmüştü.

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