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Masterchef Sefa kaç yaşında Sefa Okyay Kılıç kimdir nereli?

Masterchef'te bu hafta eleme adayı olarak adı yazılan ve siyah önlüğü giyen isimlerden biri Sefa oldu. Peki yarışmanın iddialı isimleri aradında gösterilen Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

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TV8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışmasında haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Bu akşam yani 25 Ekim Pazar gecesi Masterchef'e veda edecek isimlerden biri de Sefa Okyay Kılıç oldu. Yarışmanın favori olarak gösterilen isimlerinden olan Sefa kimdir, Sefa Okyay Kılıç kaç yaşında ve nereli?

Masterchef Sefa kimdir: Sefa Okyay Kılıç 13 Haziran 1996 doğumlu. Gazi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunudur. Ankara’da, Antalya’da ve İngiltere’de çalışmıştır. İtalya’da staj yapmıştır.

Birçok gastronomi festivalinde ekip koordinatörü olarak katılan genç yarışmacı, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Moleküler Gastronomi, Kore Mutfak Eğitimleri ve İtalyan Mutfağı üzerine eğitimler alan MasterChef Sefa yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.

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