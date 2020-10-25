Putin'den ABD açıklaması: İşbirliğinden genelde memnunuz

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet televizyonu Rossiya 1'e dikkat çeken açıklamalar yaptı. Putin, Kremlin'in terörle mücadele konularında ABD ile işbirliğinden genelde memnun olduğunu söyledi.

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"ABD ile pek çok alanda çok sayıdaki çelişkilerimize rağmen işbirliği yapıyoruz, neticede özel servisler düzeyinde işbirliği devam ediyor." diyen Rus lider, "Evet, Suriye'de çatışmayı önleme konusundaki işbirliğimiz iyi biliniyor, hem operasyonel düzeyde, hem de askeri birimlerimizin komutanları düzeyinde çok iyi çalışma temasları kurulmuş durumda. Diğer şeylerin yanı sıra Amerikalılar bize terörle mücadele konusunda da bilgi veriyor” ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı'na teşekkür ettim"

Amerikalıların birçok kez Rusya'da terör eylemlerinin önlenmesine katkı sağlayan bilgileri Moskova'ya ilettiklerini vurgulayan Putin, "Bu bilgileri bize birçok kez aktardılar ve aktarıyorlar, bu nedenle şimdiki ABD Başkanı'na teşekkür ettim, zira Amerika'dan gelen bilgiler birçok kez Rusya Federasyonu topraklarındaki terör eylemlerini önlememize yardımcı oldu. Biz de aynı şekilde yanıt vermeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Şöyle bir olayı hatırlıyorum..."

Putin, Rusya ve ABD liderleri arasında bu tür bilgilerin çift taraflı paylaşımı konusunda mevcut bir anlaşmanın bulunduğunu dile getirdi.

"Şöyle bir olayı hatırlıyorum, bir keresinde Amerikan tarafı, Suriye'de casusluktan tutuklanan bir vatandaşlarının bulunması konusunda yardım için bize başvurmuştu. Ortaklarımızı ikna edebildik, onu serbest bıraktılar. Biz bu Amerikan vatandaşını Moskova'ya ulaştırdık ve ABD yetkililerinin eline teslim ettik” diyen Putin son olarak şunları söyledi: Genelde bakıldığında elbette ki daha da iyi olabilir, fakat genel olarak memnunuz.