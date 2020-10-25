Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor... Türkiye için Azerbaycan'a "Yeri gelirse onlara da yaptırım uygularız" diyen ABD'ye yanıt veren Erdoğan, "Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap!" sözleriyle meydan okudu.

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Kongrenin yanı sıra Malatya'da gerçekleştirilen projelerin toplu açılış törenini de gerçekleştiren Erdoğan, Başbakan olarak 13 kez geldiği Malatya'ya Cumhurbaşkanı olarak 6 kez gelmiş oldu.

Erdoğan, kendisiyle ilgili paylaştığı karikatürde 'terörist' ifadesini kullanan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders'a "Milletvekili müsvettesi, haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda faşizm var" sözleriyle tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Ya bir defa sen haddini bil"

Fransa'nın başındaki zat. Şaşırmış. Yatıyor, kalkıyor Erdoğan... Ya önce sen kendine bak. Dün de söyledim. Bu bir vaka. Bir kontrolden geçmesi lazım bunun. Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa sen haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Faşizm bizim kitabımızda yok. Sizin kitabınızda var. Haddini bileceksin.

"Faşizm de nazizm de sizde"

Faşizm de Nazizm de bizim kitabımızda, değerlerimizde yok. Onlar sizsiniz siz! Topraklarımız barındırdığımız, beslediğimiz mazlumlarla dolu. Sizin kulağınız var duymuyor. Gözünüz var görmüyor. Ağzınız var hakikati konuşamıyor. Faşist sizsiniz.

Söz verdiler...

Kardeşlerim Suriye'de 4 milyon insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi orada briket evler yapıyoruz. Evsiz kalan kardeşlerimizi oraya yerleştiriyoruz. Söz verdiler bize. Biz de destek vereceğiz diye. Sonra 50 dereden su getirdiler. Biz dedik ki STK'larımızla biz bu yolda devam ederiz. Ve bu evleri de yaparız dedik. Ben orada emeği olan tüm STK'larımıza teşekkür ediyorum. Biz Batı'dan teşekkür beklerken sınırlarımız dibinde terör koridoru oluşturma gayretleriyle karşılaştık. İşte Fırat'ın doğusu. Libya'da ülkenin meşru yönetimine karşı darbeci ve işgalcilere destek olunması ile karşılaştık.

"Kimsenin davetini beklemeyiz"

Ama hayır! Oradaki kardeşlerimizin daveti ile Libya'dayız. Suriye'de Suriye halkının davetiyle oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklemeyiz bu konuda. Mazlumların yanında olmak için izin almayız.

"Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin"

Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz diye suçlanıyoruz. Bazı Amerikalılar İlham Aliyev kardeşimizi arıyor. Sizin yanınızda kim olduğunu biz biliyoruz. Ee Türkiye var! Yeri gelirse onlara da yaptırım uygularız. Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın ne ise geç kalma yap! F-35'leri vermediniz. Patriotları vermediniz, S-400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Kabile devleti değil Türkiye'yiz biz! Zulmün ateşi sönecek, zalimin gücü tükenecek. Türkiye'nin bölgesel mücadelesini yürütürken en küçük taviz vermiyoruz.