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Masterchef Tanya kimdir nereli evli mi fotoğrafları sildi

Masterchef Türkiye 2020'nin bu haftaki eleme adaylarından biri de Tanya Kilitkayalı oldu. 26 yaşındaki Masterchef Tanya'nın hayatı da merak konusu oldu. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Tanya Kilitkayalı Kıbrıslı. Sevgilisi Ulaş ile olan aşk pozlarını kaldıran Tanya Kilitkayalı hakkında merak edilenler...

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Masterchef Türkiye 2020'nin iddialı ve son günlerde açıklamaları ile dikkat çeken isimlerinden olan Tanya Kilitkayalı bu haftaki eleme adayları arasında. Aslen Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı'nın hayatı ise merak konusu oldu. Yarışmanın başlarında sevgilisi Ulaş ile olan aşk pozlarını instagram hesabında paylaşan Tanya Kilitkayalı, o pozlarını sildi, akıllara ise sevgilisinden ayrıldı mı sorusu geldi. 

Tanya Kilitkayalı bu hafta mavi takım yarışmacıları arasında bulunuyor. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı 26 yaşında. Başarılı isim Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı kimdir: 

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesi olan Garavolli Cafe ve Bar mutfağında yöresel tatları hazırlıyor.

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