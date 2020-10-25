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Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: Yüzde 45 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." açıklaması yaptı.

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"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz." diyen Bakan Pakdemirli, "Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık." bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli, "Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." diye konuştu.

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