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HABER /  MEDYA

Gazetecilerden Azerbaycan'a destek ziyareti

Türk gazeteciler, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan’ın ikinci en büyük kenti olan Gence’de sivilleri hedef alması sonucu dağılan evlerin enkazında incelemelerde bulundu.

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Gazeteciler, Anadolu Yayıncılar Derneği ve Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu organizasyonu ile TİKA ve Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ile gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Gence’deki enkazda incelemelerde bulundular.

Türk gazetecilere Gence valisi Niyazi Bayramov, Gence şehrindeki Türkiye Başkonsolosu Zeki Öztürk ve Gence milletvekili Nagif Hamza eşlik etti.

Gazetecilere Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırısı ve saldırı sonucu hayatını kaybeden insanlar hakkında bilgi verildi.



İnsanlarla sohbet eden gazeteciler, Gence’ye yapılan saldırıyı bir de Gencelilerden dinlediler.

Heyet daha sonra Kafkas İslam Ordusunun komutanı Nuri Paşa’nın Gence’de karargah olarak kullandığı evi ve Şeyh Nizami Gencevi’nin mezarını ziyaret etti.

İlk geziye AYD’den Sinan Burhan, Sabah Gazetesi’nden Hilal Kaplan, Takvim Gazetesi’nden Ekrem Kızıltaş, internethaber.com’dan Hadi Özışık, Kanal D Haber’den Ercan Gürses, Yeni Akit Gazetesi’nden Hacı Yakışıklı ve Azerbaycan’dan Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesger katılıyor.

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