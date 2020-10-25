RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'deb flaş açıklama! Son dönemde bütün uyarılarımızı...

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye'den kar ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler." dedi.

Abone ol

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK ve Spotify hakkında açıklamalarda bulundu. Son günlerde gündeme gelen Spotify ile ilgili açıklamada bulunan Şahin, "Kaçak yayın yapanı devlet uyarmaz mı? Kaçakçılık suç mu, suç. Kaçak herhangi bir üründe takip, uyarı gibi normalse lisanssız yayında neden anormal? RTÜK görevinin gereği uyarısını yaptı" dedi.



"Kuruluşun yurt dışındaki merkezine ulaşılarak gerekli yazışmalar yapıldı" diyen Şahin, "Türkiye gibi genç nüfusa sahip bir ülkeden büyük paralar kazanan platform, hemen bizimle temasa geçti. Görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üzüm yemek. 'Gelin Türkiye'de ofis açın, vergi verin, hukuki muhatap bulalım' diyoruz. Lisans süreci başladı. Onlar da sosyal medyada koparılan fırtınalara aldırmadan gelip yasal yükümlülükleri kabul ediyorlar. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.







"Netflix ile ilişkilerimiz iyi"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix ve diğer uluslararası yayıncılarla ilişkiler konusunda "Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye'den kâr ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler. Bizim onlardan milli ve manevi değerlerimize saygı ya da milli güvenliğe ilişkin taleplerimizin olması doğaldır. Bir kesim bunu maalesef sansür olarak algılıyor, esefle kınıyorum. Sansür, yayın öncesi denetimdir. Böyle bir denetimimiz yok. Biz, kurallar içinde hareket edin, diye telkinlerde bulunuyoruz. Bundan sonra da her platform için irtibatımız devam edecek. Nasıl ki diğer yayıncılarımızla ikili diyalogları sürdürüyorsak, isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlarla da görüşmeye devam edeceğiz. En basit tabirle belirtiyorum, kendilerine tavsiyelerimizin, uyarılarımızın olması normaldir." değerlendirmesini yaptı.

Sayıştay raporları

Sayıştay'ın RTÜK raporunun çok tartışıldığı, personelin yemek giderleri ve harcırahlarının gündem olduğunun hatırlatılması üzerine Şahin, Sayıştay raporlarının denetçiler tarafından yazıldığını ve idarenin savunmasını sunduğunu, daha sonra da ilgili Sayıştay Dairesi'nin yargılama sürecini tamamlayıp, Temyiz Kurulunun da nihai incelemeyi yaptığını söyledi.







"Aziz milletimize havale ediyorum"

"Biz kesinleşmemiş süreçler üzerinden kurumların yıpratılmalarının hatalı olduğunu ifade ediyoruz" diyen RTÜK Başkanı Şahin, "Elbette herkes gibi bizim de mali denetim birimi olan Sayıştay işlemlerine saygımız var. Yapılan iftira haberlerinden geriye yalanlar, gerçek olmayan olumsuz iddialar... Akılda kalan bunlar oluyor maalesef. Personelimizin yemek giderleri, bütçe kaleminde 'kar amacı gütmeyen kuruluşlara transfer olarak görünüyor.' Bunun doğrusunu bildikleri halde sanki bir yerlere bağışta bulunmuş gibi kullanmaya kalkıyorlar. Alnının teriyle görev yapan memurların yemek ödemelerini bile kullanmaktan geri durmuyorlar. Diğer bir konu, RTÜK üyeleri 703 Nolu KHK ile en yüksek devlet memuruna denktir. Özlük hakları buna göre hesaplanır. Hukuki metinlerde açıkça geçen bu durumu görmezden gelerek zorunlu olarak ülkemizi temsil için gittiğimiz yurt dışı görevlerimizde ödenen (konaklama ve yemek bedeli) yolluklarımızın devleti zarara uğrattığını pervasızca dile getirebiliyorlar. Ne diyeyim, aziz milletimize havale ediyorum." ifadelerini kullandı.