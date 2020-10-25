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Masterchef Berker nereli kaç yaşında Berker Başmanav yaşı kaç?

TV8'in en çok izlenen yarışma programı Masterchef'te bu akşam yani 25 Ekim Pazar akşamı elenecek isim yine günler öncesinden ifşa oldu. Bu akşam Masterchef'te veda eden isim Berker Başmanav olacak iddiası TV'8 karıştırdı.

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TV8'in 4 sezondur devam eden lezzet yarışmasında haftalar ilerledikçe yarışmacılar arasındaki rekabet de giderek kızışıyor. Bu akşam yani 25 Ekim Pazar gecesi Masterchef'e bir yarışmacı daha veda edecek. 

Bu haftanın en çok kaybeden takımı Emir'in kaptanlığında olan kırmızı takım oldu. Ard arda mağlubiyet alan kırmızı takımdan bu hafta Sefa, Emir, Tanya, Berker eleme adayı olarak yazılan isimler olurken mavi takımda siyah önlüğü giyen isim Uğur ve Esra oldu. 

Herkes bu akşam kim gidecek diye merakla beklerken Masterchef'in elenen ismi yine günler öncesinden ifşa oldu. Sosyal medya hesaplarından Masterchef hakkında gizli paylaşımları yapan birçok kullanıcı bu hafta  yarışmaya veda eden ismin Berker Başmanav olacağını iddia etti. 

Peki bugün yarışmaya veda edecek olan isim Berker Başmanav kimdir, kaç yaşında birlikte tanıyalım...

MasterChef Berker Başmanav, 23 Ekim 1996 tarihinde Sakarya/Hendek'te doğdu. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Hendek'te tamamlamasının ardından uluslararası asçılık eğitimi almak için İstanbul'a taşındı.

MasterChef Berker, başladığı eğitimi 1.likte tamamlamasının ardından uluslarası otellerde ve restoranlarda çalışma imkanı bulmuştur.

Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bulunan vagon bir restoranın koordinatör şefliğini üstlenen Berker, yedeklerden yarışmanın ana kadrosuna girerek MasterChef hayalinin peşinden gitmektedir.

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