Masterchef Berker Başmanav nereli kimdir? Berker Instagramda çok farklı
Masterchef Türkiye yarışmacısı Berker Başmanav Instagram hesabında çok başka. Berker aslen Sakarya Hendekli'den.
Masterchef Türkiye yarışmasına sonradan dahil olan Berken Başmanav hem yemekleri hem de pastacılık konusundaki bilgisi ile öne çıkan isimlerden oldu. Berker Başmanav ikinci bir şans bulduğu Masterchef Türkiye'den bu hafta elenen isim oldu. Peki kimdir Berker Başmanav aslen nereli kaç yaşında? İşte Berker Başmanav'ın Instagramdan yansıyan profili ve özgeçmişi:
Berker Başmanav Masterchef elemelerinde ilk 16 arasına girmeyi kılpayı kaçırmıştı. Şans sonradan yüzüne güldü ve Masterchef'e ilerleyen haftalarda elenen yarışmacıların yerine dahil oldu. Masterchef kadrosundaki Özgül Coşar'a olan yakınlığı ile bilinen Berker Başmanav, 25 Ekim haftasında bir kez daha eleme potasına düştü.
Berker Başmanav 23 Ekim 1996 doğumlu ve aslen Sakarya, Hendek'li. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hayatını Hendek'te tamamlamayan Berker Başmanav, İstanbul'da uluslararası asçılık eğitimi almak için doğduğu yerden ayrılarak yeni bir hayatın kapısını aralamıştır.
Uluslararası aşçılık eğitimini birincilikle tamamlayan Berker Başmanav, uluslarası otellerde ve restoranlarda çalıştı. Son olarak Londra ve İspanya'da şubeleri bululunan vagon bir restoranın koordinatör şefliğini üstlenen Berker, pastacılık alanında da çalışma imkanı buldu.