Masterchef Berker Başmanav nereli kimdir? Berker Instagramda çok farklı

Masterchef Türkiye yarışmasına sonradan dahil olan Berken Başmanav hem yemekleri hem de pastacılık konusundaki bilgisi ile öne çıkan isimlerden oldu. Berker Başmanav ikinci bir şans bulduğu Masterchef Türkiye'den bu hafta elenen isim oldu. Peki kimdir Berker Başmanav aslen nereli kaç yaşında? İşte Berker Başmanav'ın Instagramdan yansıyan profili ve özgeçmişi: