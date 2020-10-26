Masterchef kim elendi belli oldu! TV8 karışacak sızan isim gerçek çıktı
TV8'deki Masterchef Türkiye yarışmasında kim elendi sorusunun yanıtı günler öncesinden sızmıştı. Elenen isim denildiği gibi çıktı. TV8 kanalı bu sızıntı yüzünden karışacak. İşte son günlerin en bomba elemesi:
TV8 kanalının fenomen yarışması Masterchef Türkiye'de eleme gecesine bomba isimler kaldı. Haftayı 2-1'lik galibiyetle kapatan mavi takımdan 2, kırmızı takımdan ise 4 kişi elemeye çıktı. Masterchef'in bu haftaki elemesine Tanya'nın gözyaşları damga vururken, elenen ismin günler öncesinden sızması olay oldu. İşte Masterchef elemesinde yaşananlar:
Kırmızı takımın eleme adayları: TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de mavi takım kırmızı takım karşısında haftayı 2-1 ile kapattı. Kırmızı takım haftanın ilk oyununda rakibine kaybedince potaya 2 ismi gönderdi. Bu isimler Berker ile Sefa oldu. Kırmızılar haftanın ikinci oyununda da rakiplerine yenilince bir kez daha potaya gidecek ismi belirlemek için oylama yaptı. Potaya kaptan Emir ile birlikte Tanya düştü.
Mavi takımın eleme adayları: Haftaya çok avantajlı başlayan mavi takım, avantaj oyununu kazanınca rakip kadrodan Barbaros'u alıp yerine Ebru'yu verdi. Böylece kırmızı takımın oyun planını bitirmiş oldu. 3-0 ile haftayı kapatacakları düşünülen Eray'ın takımı bunu başaramadı. Son oyunda Emir'in takımı güçlü rakiplerini alt etmeyi başardı. Maviler potaya Esra ile Uğur'u gönderdi.
Masterchef Türkiye'de ilk etap eleme sonucu
Eleme gecesinin ilk oyununda yarışmacılara safran verildi. Uğur, Esra, Berker, Tanya, Sefa ve Emir arasındaki bu ilk düello sonunda 3 isim eleme potasından kurtuldu. Potadan ilk çıkan Emir oldu. Onu Esra ile Sefa takip etti.