Masterchef kim elendi belli oldu! TV8 karışacak sızan isim gerçek çıktı

Kırmızı takımın eleme adayları: TV8 yarışması Masterchef Türkiye'de mavi takım kırmızı takım karşısında haftayı 2-1 ile kapattı. Kırmızı takım haftanın ilk oyununda rakibine kaybedince potaya 2 ismi gönderdi. Bu isimler Berker ile Sefa oldu. Kırmızılar haftanın ikinci oyununda da rakiplerine yenilince bir kez daha potaya gidecek ismi belirlemek için oylama yaptı. Potaya kaptan Emir ile birlikte Tanya düştü.