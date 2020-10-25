Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire öyle bir yanıt verdi ki...

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fox News'a röportaj verdi. Aliyev, ABD'li muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerine "Türkiye bize politik destek sağlıyor, onlar bizim dostumuz ve müttefikimiz ve biz de bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururlu ve mutluyuz" yanıtını verdi.

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''27 Eylülden beri ordumuz 6 S-300 imha etti'' diyen Aliyev'in, ABD'li muhabirin sözlerine dikkat çeken yanıtlar verdi.

Aliyev, Türkiye'nin Dağlık Karabağ bölgesinde problem yarattığını söyleyen Fox News muhabirinin iddialarını kesin bir dille reddederek, Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir politik güç olduğunu vurguladı.

"Türkiye bize politik destek veriyor ve bu her şeyden önemli"

Aliyev, muhabirin "Türkiye sizi savaşa zorluyor" sözlerini ise "Hayır, asla. Türkiye bize politik destek veriyor ve bu her şeyden önemli. Çünkü Türkiye 'Biz Azerbaycan'ın yanındayız' dediğinde bu herkese açık bir mesaj olarak ulaşıyor." şeklinde yanıtladı.