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HABER /  EĞİTİM

MEB'den Çamlıdere'de 'öğretmen ataması' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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MEB, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine atanan bir öğretmenin görevlendirme süreçleriyle ilgili ortaya atılan iddiaları yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öğretmen görevlendirme süreçlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde, söz konusu eğitim kurumunun ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak planlandığına dikkat çekilerek, "Çamlıdere ilçemizdeki öğretmenlerimizin görevlendirme başvuruları da bu koşullar doğrultusunda değerlendirilerek gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerimizin sınav, eş durumu ve sağlık mazereti gibi nedenlerle görev yeri değiştime talepleri yasal hükümlerce güvence altına alınmış haklarıdır. Öğretmenlerimize ve Sayın Bakanımıza yöneltilen mesnetsiz iddialarla ilgili gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır" denildi.

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