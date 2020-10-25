BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
HABER /  POLİTİKA

İletişim Başkanı Altun'dan Schinas'ın sözlerine yanıt

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın sözlerine, "Sizin yaşam tarzınız bu!" ifadesini kullandığı paylaşımla tepki gösterdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas'ın Avrupa Anlaşmasının 2'nci maddesindeki, "Birlik; insan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı değerleri üzerine kuruludur. Bu değerler; çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır" şeklindeki paylaşımına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Fahrettin Altun, paylaşımında Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) Yunanistan'la birlikte mültecileri açık denize geri iterek ölüme terk ettiğini, böylece uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak suç işlediğini anlatan yazının linkine, "Sizin gerçek yaşam tarzınız bu!" sözleriyle yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karadeniz'deki doğal gazın değeri 80 milyar dolar
İngiltere'den korkutan koronavirüs araştırması: Daha hızlı öldürüyor
Meral Akşener gözyaşlarına boğuldu! “Siyasette kalıcı olmamı ona borçluyum"
Bursa'da 1 çocuk babası koronadan öldü! Son sözleri yürek dağladı
Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire öyle bir yanıt verdi ki...
Erdoğan ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap!
ÖNCEKİ HABERLER
e nabız aşı sorgulama ekranı isim listesi 2020
Fenerbahçe Trabzonspor maçında ilk 11'ler bellli oldu
Ankara'da 'İkizler' suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı
İstanbul'da mayın paniği! Bomba imha ekipleri çağrıldı
MEB'den Çamlıdere'de 'öğretmen ataması' açıklaması
Tarık Solak öldü ne kanseriydi Tarık Solak neden öldü
Yorumlar 8 yorum