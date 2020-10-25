Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (25 Ekim Pazar)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 17 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 361 bin 801, can kaybı 9 bin 799 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 25 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 112 bin 215 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 17 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1297 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 314 bin 390'a çıktı.

Toplam test sayısı 13 milyon 217 bin 888, hasta sayısı 361 bin 801, vefat sayısı 9 bin 799, ağır hasta sayısı 1744 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 oldu.

"Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır" ifadesini kullandı.

Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 25, 2020